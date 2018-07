CREDITO

Dorsey, do Twitter: ações caíram 41% desde retorno de cofundador à empresa.

Com suas ações em baixa, o Twitter pode receber uma oferta de compra nos próximos meses: de acordo com reportagem publicada pelo site norte-americano Re/code, a News Corp, segundo maior conglomerado de mídia controlada pelo empresário Rupert Murdoch, estaria interessada em adquirir a rede social.

Segundo a notícia, o interesse de Murdoch surgiu após a queda das ações da rede social: desde outubro, quando o cofundador Jack Dorsey voltou ao cargo de presidente-executivo da empresa, os papéis do Twitter na bolsa de Nova York caíram 41%. Após os rumores, as ações da rede social chegaram a se valorizar 14% durante o pregão desta quarta-feira, 20, e encerraram o dia com alta de 4,2%, valendo US$ 17,38.

No entanto, a News Corp, que controla a Fox e jornais como o Wall Street Journal, veio a público negar o interesse na compra total do Twitter ou mesmo a obtenção de uma participação na rede social.

Não é a primeira vez que rumores envolvendo uma possível compra do Twitter: segundo fontes, a empresa já recebeu uma oferta do Google e um relatório falso, atribuído à Bloomberg, disse recentemente que a empresa havia recebido uma proposta de aquisição por US$ 31 bilhões. Hoje, o valor de mercado do Twitter na bolsa de Nova York é de US$ 11,9 bilhões.

