Twitter Twitter decide testar novo limite de até 280 caracteres em suas publicações.

O Twitter informou a potenciais compradores que pretende concluir as negociações sobre sua venda até o momento da divulgação de seus resultados do terceiro trimestre, em 27 de outubro, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O prazo é altamente ambicioso no contexto da maioria das fusões e aquisições, uma vez que o Twitter começou a ponderar uma venda apenas no mês passado. É o sinal mais claro até o momento de que a empresa está se esforçando para dar clareza aos acionistas e funcionários sobre o futuro da companhia o mais rápido possível.

As ofertas de aquisição obrigatórias devem expirar nas próximas duas semanas e o Twitter já reduziu o campo para potenciais aquisições, disseram as fontes nesta semana. Inicialmente, empresas como Alphabet (que controla o Google) e Disney teriam feito ofertas, mas segundo fontes, é pouco provável que as duas companhias participem da rodada final de aquisição. Salesforce e Microsoft também estariam na disputa pelo Twitter.

Não há certeza de que o processo resultará em venda, alertaram as fontes. Elas pediram para não serem identificadas porque o assunto é confidencial.

Com a Salesforce, o Twitter pode mudar seu foco para os serviços de comunicação e filtrar sua base de dados de tuítes para inteligência comercial. O Google provavelmente estaria mais interessado nas dimensões de redes sociais e notícias do Twitter.

Já a Disney, por outro lado, pode vê-lo como uma maneira de expandir o alcance de sua programação de esportes e entretenimento.

O Twitter e a Salesforce não quiseram comentar. Disney e Google não retornaram pedidos de comentários.