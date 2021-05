Richard Drew/AP Photo Analistas enxergam dificuldades para o Twitter em 2021

O Twitter vai ter dificuldade em replicar o bom desempenho que teve em 2020, ano dominado por batalhas políticas nos Estados Unidos, distúrbios civis e a crise da covid-19, à medida em que as pessoas se arriscam no mundo offline após o surgimento das vacinas, disseram analistas de Wall Street na sexta-feira, 30.

A suspensão das restrições à medida que as pessoas são vacinadas têm beneficiado amplamente outras empresas que investem em publicidade digital, como Facebook e Google, cujas ações dispararam após resultados trimestrais fortes divulgados nesta semana.

Mas isso não aconteceu com o Twitter. As ações despencaram mais de 13% na sexta-feira, após a empresa de mídia social relatar a receita do primeiro trimestre e os números de usuários de acordo com as estimativas dos analistas, alertando que o trimestre atual pode ser pior, já que se prevê um 2021 mais fraco.

"A fraca previsão de desempenho futura da empresa sugere que repetir a boa performance será extremamente difícil", disse Haris Anwar, analista sênior da Investing.com, acrescentando que mais pessoas procurarão se envolver em atividades offline conforme a vacinação aumenta.

Embora outras empresas de tecnologia tenham alertado sobre uma queda no número de usuários este ano, elas ainda estão otimistas com os investimentos em publicidade, já que os profissionais de marketing estão tentando atingir os consumidores ansiosos para gastar e viajar depois de ficarem trancados em casa por mais de um ano.

"O Twitter não parece bem posicionado para de fato capturar a parte mais dinâmica da economia de publicidade digital, já que falta tanto escala suficiente de usuários quanto sinais de dados primários que atraiam profissionais de marketing baseados em desempenho", disse Michael Nathanson, analista de pesquisa sênior da MoffetNathanson.

A promessa de focar em novos produtos e recursos do Twitter fez pouco para acalmar as preocupações dos investidores.

No entanto, alguns analistas consideram conservadora a previsão de receita do trimestre atual da empresa, pois esperam que os novos recursos da plataforma e o retorno de eventos ao vivo aumentem o envolvimento do usuário e a monetização nos próximos meses.

Pelo menos oito corretoras cortaram suas metas de preços no Twitter, depois que a empresa previu um crescimento morno da receita para o segundo trimestre.

Dos 40 analistas que cobrem ações, 29 têm uma classificação de "manutenção" ou inferior e o restante tem uma classificação de "compra" ou superior. O preço-alvo médio atual da ação do Twitter é de US$ 70, de acordo com os dados do Refinitiv. A ação era negociada a US$ 56,45 na sexta-feira.