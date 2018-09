REUTERS/Eric Thayer/Files Em 2016, o feed do Twitter deixou de funcionar em ordem cronlógica e passou a usar algortimos para estabelecer relevância entre os tuítes

O Twitter pode alterar, mais uma vez, a forma como os tuítes são ordenados na linha do tempo dos usuários. Em uma publicação feita em seu perfil oficial nesta segunda-feira, 17, o Twitter prometeu que em breve os usuários terão a autonomia para escolher entre dar destaque a tuítes mais relevantes ou o optar pelo formato antigo de linha do tempo, que mostrava as postagens por ordem cronológica.

Isso será possível por meio de uma atualização que apresentará a opção “mostrar os melhores tuítes primeiro” que, quando for desmarcada, passa a exibir a linha do tempo no formato cronológico. A empresa disse que a ferramenta ainda está sendo testada.

Até 2016 os tuítes eram exibidos na linha do tempo somente em ordem cronológica. Depois disso, a empresa passou a sugerir tuítes mais relevante, com base no entendimento dos algoritmos da plataforma – mudança que desagradou muitos usuários.

“Aprendemos que, ao mostramos os melhores tuítes primeiro, as pessoas passam a achar que o Twitter é mais relevante e útil. Entretanto, ouvimos comentários de pessoas que às vezes preferem ver os posts mais recentes”, disse a empresa na rede social. “Nosso objetivo é equilibrar a exibição dos tuítes mais recentes com os mais relevantes para você, mas nem sempre conseguimos esse equilíbrio.”