O Twitter estuda implementar um recurso de status nos perfis de usuários, similar aos antigos subnicks do MSN, mensageiro da Microsoft muito popular nos anos 2000. Batizada de “Vibes”, a novidade foi encontrada na quinta-feira 21 pela engenheira Jane Manchun Wong, conhecida por antecipar novidades da empresa ao vasculhar os códigos internos da plataforma.

Nos testes internos do Twitter, os status permitirão que os usuários adicionem diferentes ações e humores nos perfis e tuítes.

Capturas de tela reveladas por Jane apontam que a empresa estuda alguns recursos prontos para serem adicionados às publicações, como “comendo meu delicioso rámen”, “dirigindo pela estrada”, “fazendo mercado” e “estudando para as provas finais”. Não está claro, porém, se o usuário poderá criar novos status.

Em outra captura compartilhada por Jane, o perfil da engenheira aponta que ela estava ouvindo A.G. Cook.

Por se tratar de testes internos, não há informações se o Twitter deve avançar com o recurso nem previsões de lançamento.

Twitter is working on “Set a status” in Tweet Composer, codenamed “Vibe”

You can think of it as something similar to Instagram Threads app’s Status pic.twitter.com/TGXH4uVe8Z