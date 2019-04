REUTERS/Dado Ruvic O Twitter é alvo de críticas por permitir manipulação política e disseminação de discurso de ódio na plataforma

Agora você só poder seguir 400 contas por dia no Twitter. A rede social anunciou nesta segunda-feira, 8, que reduziu o limite de vezes que usuários podem seguir perfis, em um esforço para combater o spam na plataforma. Até então, era possível seguir mil contas por dia.

O Twitter disse que é um comportamento típico de spam e robôs seguir e deixar de seguir usuários inúmeras vezes.

A rede social está fazendo uma limpeza em sua plataforma, após receber críticas por permitir manipulação política e disseminação de discurso de ódio. Com a faxina, o Twitter está diminuindo o número de usuários falsos da rede social, ficando apenas com os usuários de verdade. Em fevereiro, o Twitter perdeu 5 milhões de usuários ativos mensais no quarto trimestre de 2018. No período, cerca de 321 milhões de usuários frequentaram a rede social, enquanto no trimestre passado esse número era de 326 milhões.