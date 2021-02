Kacper Pempel/Reuters O Twitter afirmou que seu crescimento foi impulsionado por melhorias no produto e também pelo aumento de conversas globais impulsionadas pela pandemia e pelas eleições americanas

O Twitter superou as expectativas do mercado e atingiu US$ 1,3 bilhões em receita no último trimestre do ano passado, um crescimento de 28% em relação ao mesmo período de 2019 - analistas esperavam um faturamento em torno de US$ 1,2 bilhões. Os números fazem parte do balanço financeiro divulgado pela rede social nesta terça-feira, 9 - após o fechamento do pregão, as ações do Twitter operavam em alta de cerca de 4% às 19h25 (horário de Brasília).

Apesar dos bons números em receita, a empresa ficou aquém das expectativas quanto aos usuários ativos diários monetizáveis (métrica do Twitter para medir os usuários diários que podem visualizar os anúncios): no período, o Twitter atingiu o número de 192 milhões de usuários do tipo, um crescimento de 27% em relação ao quarto trimestre de 2019, mas ficou abaixo dos 196,5 milhões esperados por analistas.

Porém, a área de anúncios também teve crescimento em receita, atingindo US$ 1,15 bilhão, um aumento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Twitter afirmou que seu crescimento foi impulsionado por melhorias no produto e também pelo aumento de conversas globais impulsionadas pela pandemia e pelas eleições americanas. A empresa também reconhece que algumas mudanças temporárias para reduzir a desinformação em torno das eleições nos EUA tiveram um pequeno impacto negativo no crescimento global de usuários.

Quanto ao produto em si, o Twitter também tem investido em mudanças na plataforma: a companhia lançou no ano passado os "fleets", sua versão para os Stories do Instagram e anunciou em janeiro a compra da startup de newsletter Revue.

A rede social esteve no centro das atenções nos últimos meses, em meio a debates globais sobre o que é permitido na plataforma, como o bloqueio da conta de Donald Trump, ex-presidente dos EUA.

O Twitter alertou o mercado nesta terça que suas despesas devem aumentar 25% ou mais em 2021. Em uma carta aos acionistas, o Twitter disse que o aumento significativo de usuários impulsionado pela pandemia no ano passado criou desafios para ganhos futuros. A empresa, contudo, projeta que a receita total crescerá mais rápido do que os custos./COM REUTERS