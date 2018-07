Regis Duvignau/Reuters Twitter está entre as redes sociais mais usadas no mundo

As ações do Twitter operaram em queda nesta segunda-feira, 9, depois que foi noticiado que a rede social suspendeu mais de 70 milhões de contas falsas na plataforma. As informações foram publicadas no jornal Washington Post na última sexta-feira, 6, e se referem ao período de maio e junho deste ano.

Os papeis da rede social foram negociados com baixa de 9% nessa segunda. A queda foi justificada por um temor do mercado.

Especialistas acreditam que a suspensão pode causar um declínio dos usuários ativos mensais no segundo trimestre deste ano, impactando diretamente na receita de publicidade da rede social.

A queda das ações fez com que a empresa perdesse US $ 3 bilhões em avaliação de mercado, que tinha fechado em US $ 35 bilhões na sexta-feira.

Segundo a reportagem do Washington Post, o Twitter suspendeu mais de um milhão de contas por dia nos últimos meses para reduzir o fluxo de desinformação na plataforma. A empresa se recusou a confirmar os números divulgados pelo Washington Post.