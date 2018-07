Twitter Twitter decide testar novo limite de até 280 caracteres em suas publicações.

O presidente executivo da empresa de tecnologia da informação Salesforce, Marc Benioff, afirmou publicamente ontem que a companhia não vai fazer uma oferta para comprar a rede social de interesses Twitter. Diante da falta de ofertas, o Twitter teria resolvido abandonar, ao menos por enquanto, a ideia de achar um novo dono.

A decisão acalmou os ânimos dos investidores da Salesforce, levantando dúvidas sobre o futuro do Twitter. A empresa de TI era considerada a última empresas com potencial para comprar a rede social, já que Google e Disney não estariam mais no páreo.

“Teremos de desistir. Não era o negócio certo para nós”, disse Benioff, da Salesforce, em entrevista ao jornal britânico Financial Times.

Sem aderência. Segundo o executivo, muitas razões fizeram com que a sua empresa desistisse da compra, como o preço e a própria cultura da companhia.

A decisão da Salesforce poderá obrigar o Twitter a buscar outras alternativas para encontrar um novo sócio. Enter os desafios do presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey, estão o baixo crescimento no número de usuários, grandes perdas financeiras e o crescimento de concorrentes, como Instagram e Snapchat.

“O Twitter terá dar um jeito de caminhar sozinho daqui para a frente, pelo menos por enquanto”, disse o analista da consultoria Jackdaw Research, Jan Dawson.

Um porta-voz da Salesforce confirmou os comentários feitos pelo presidente executivo e disse que a empresa não tinha mais nada a acrescentar. O Twitter não comentou o assunto.

No mercado financeiro, a decisão surtiu efeito imediato. As ações do Twitter caíram 5,7%, enquanto as ações da Salesforce subiram 6,5%.

O Twitter já estava planejando encerrar as negociações para vender parte de seu capital, já que outras empresas, como o Google e a Disney, também tinham desistido de comprar a rede social.

Troca de um comando. Sem esperanças de encontrar um comprador no curto prazo, o Twitter precisará de uma liderança forte, disseram analistas consultados pela reportagem.

O atual presidente executivo, Jack Dorsey, divide-se entre o Twitter e sua startup de pagamentos digitais, a Square – o que não é bem visto. Investidores poderão pressionar a companhia a escolher um novo presidente que se dedique completamente ao negócio.

Dorsey, avaliando a própria situação, enviou um comunicado aos funcionários do Twitter nesta semana, pedindo para que todos se unam para “oferecer um Twitter ainda melhor mais rapidamente.”