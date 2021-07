Kacper Pempel/Reuters Mesmo com o teste, o Twitter continuará a exibir publicamente as curtidas positivas

O Twitter anunciou nesta quarta-feira, 21, que está testando um botão de “descurtir” para ajudar a plataforma a exibir aos usuários os tuítes que mais os interessam – os votos negativos não serão exibidos publicamente. A função foi disponibilizada a um pequeno grupo de usuários de iPhone.

A rede social afirmou que pretende usar as informações da classificação para identificar quais são as postagens mais relevantes em uma conversa e procurar maneiras de mostrá-las com mais frequência aos usuários. O Twitter diz que, na fase de testes, os votos positivos e negativos não afetarão a ordem de exibição dos tuítes na plataforma.

A empresa está testando diferentes formatos de botões: seta para cima, seta para baixo, coração e seta para baixo, ou polegar para cima e para baixo. As curtidas positivas continuam a ser exibidas publicamente.

O Twitter não afirmou se o recurso será oficialmente lançado em algum momento.