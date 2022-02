O Twitter anunciou na última quinta-feira, 3, o teste de algumas ferramentas para aumentar a interação de usuários na plataforma e entender como a timeline é recebida pelos seguidores em geral. Estão sendo adicionados um botão de 'downvote', uma espécie de 'não curti', em tuítes de algumas contas, além de um botão específico que direciona usuários para as mensagens diretas (DM) a partir de uma publicação no feed.

Os recursos são parte da tentativa do Twitter de trazer novas funções e dar uma 'cara nova' para a rede social após anos de atividades semelhantes no microblog. A ideia é permitir que, ao mesmo tempo em que seja mais fácil interagir, também possa existir um direcionamento para criadores de conteúdos entenderem o que está ou não sendo apreciado na plataforma.

Na primeira ferramenta, o 'não curti', o símbolo é uma seta laranja apontada para baixo — bem parecida com um recurso que já existe no Reddit, agregador de fóruns. O número de reações de 'deslike' recebidos por tuíte não será público e apenas o dono da conta poderá ver como seu conteúdo foi recebido. Para quem aperta o botão, também será uma forma de ensinar aos algoritmos quais conteúdos são desejáveis na sua timeline.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.

Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY