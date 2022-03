Kacper Pempel/Reuters Para compartilhar a autoria, será necessário que as duas contas sejam públicas

Em busca de renovar a forma dos usuários de se relacionarem com o Twitter, a empresa está testando mais um recurso de publicação na plataforma. Em breve, será possível produzir um tuíte com um coautor, em que a mesma mensagem apareça no feed dos dois tuiteiros. A informação foi divulgada pelo especialista na plataforma, Alessandro Paluzzi, nesta terça-feira, 29.

A ideia não é nova. Recentemente, o Instagram utilizou a mesma estratégia para que usuários pudessem publicar fotos em conjunto no feed — para que a mesma imagem fosse registrada nas duas contas. A estratégia é mais do que apenas marcar quem estava na foto: é trazer o conteúdo para uma "dupla visualização", em duas contas que podem ter públicos diferentes.

No Twitter, a ferramenta vai seguir a mesma lógica. Para isso, será necessário que o perfil seja convidado para integrar a publicação conjunta e aceite o compartilhamento da mensagem. Também, só poderão ir para a timeline tuítes com dois autores e com contas públicas — perfis trancados não vão conseguir entrar na brincadeira. Ainda, para que seja possível ter um coautor, as duas contas precisam seguir uma à outra.

A ferramenta, por enquanto, está sendo testada e ainda não é possível saber se vai ser implementada ou quando isso pode acontecer. A empresa não confirmou a informação dos testes.