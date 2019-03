REUTERS/Eric Thayer As funções testadas no aplicativo de testes no Twitter podem ou não ser lançadas

O Twitter está testando “esconder” na rede social os botões de curtir, retuitar, comentar e compartilhar. Atualmente, esses botões aparecem logo abaixo dos tuítes – no novo teste, para ver as funções é necessário clicar na mensagem. Junto com os botões, a empresa também está experimentando tirar do feed os números de engajamento, que mostram quantas pessoas curtiram, retuitaram e responderam a determinado tuíte. As mudanças aparecem no aplicativo de testes da rede social, o twttr, disponibilizado pela empresa nesta segunda-feira, 11.

É importante lembrar que as ferramentas testadas neste protótipo de aplicativo podem ou não ser lançadas –e isso vale para a mudança nos botões.

Segundo o Twitter, a ideia de esconder os botões de interação e os números de engajamento é dar mais evidência para comentários e conversas na plataforma.

O aplicativo de testes twttr também mostra um design diferente de respostas aos tuítes: em vez de uma linha cinza conectando a resposta ao tuíte correspondente, a resposta passa a aparecer em uma caixa mais arredondada. A mudança faz com que seja mais fácil acompanhar uma sequência de mensagens na plataforma. Além disso, as respostas de perfis que o usuário segue aparecem com uma marca azul – assim é possível identificar as respostas dos amigos dentro de uma sequência gigante de tuítes.