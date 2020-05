O Twitter anunciou nesta terça-feira, 5, que está introduzindo novas ferramentas para facilitar o entendimento de threads (fios, na tradução adotada por alguns usuários no Brasil) e de comentários na rede social. Agora, linhas poderão ser vistas conectando todos os comentários, ajudando a identificar a origem e as respostas de cada tuíte.

A mudança veio depois de testes realizados em um aplicativo paralelo da empresa, o twttr, lançado na Consumer Eletronics Show (CES) de 2019, com o objetivo de ver o funcionamento de novas ideias fora da rede social.

Na novidade, os tuítes serão interligados em níveis diferentes, para mostrar exatamente para quem é a resposta e de onde ela parte na conversa. Segundo a empresa, essa é uma forma de tornar mais claro o entendimento de grandes threads de tuítes, onde muitas pessoas interagem não apenas com a publicação inicial, mas também com os comentários deixados ao longo da conversa.

Your conversations are the of Twitter, so we’re testing ways to make them easier to read and follow.

Some of you on iOS and web will see a new layout for replies with lines and indentations that make it clearer who is talking to whom and to fit more of the convo in one view. pic.twitter.com/sB2y09fG9t