Dado Ruvic/Reuters Os usuários poderão relatar um tuíte que acreditam conter informação enganosa sobre política, saúde ou que sejam imprecisas por qualquer outro motivo

O Twitter anunciou nesta terça-feira, 17, que vai começar a testar uma ferramenta de denúncia na plataforma. Em alguns países, o usuário poderá encontrar uma função para avisar sobre tuítes que consideram conter conteúdo enganoso, como parte dos esforços para reduzir a desinformação na plataforma.

Os usuários poderão relatar um tuíte que acreditam conter informação enganosa sobre política, saúde ou que sejam imprecisas por qualquer outro motivo, disse um porta-voz do Twitter.

Esta não será a primeira vez que o Twitter buscará ajuda de usuários para identificar conteúdo com desinformação. Em janeiro, a empresa lançou o programa Birdwatch, que permite que participantes escrevam notas e ampliem o contexto de tuítes enganosos, embora essas notas fiquem em um site separado.

Quando o usuário marcar um tuíte como enganoso, ele será revisado por uma combinação entre tecnologia automatizada e moderadores humanos, que decidirão se alguma ação será tomada, disse o Twitter.

A empresa testará o recurso nos Estados Unidos, na Austrália e na Coreia do Sul no começo, acrescentou o porta-voz. A reportagem entrou em contato com a plataforma no Brasil, que ainda não afirmou se a ferramenta deve estar disponível no País.