O Twitter anunciou nesta quarta-feira, 20, que está testando uma nova ferramenta para limitar quem pode responder tuítes publicados na rede. Por enquanto, a atualização vai ficar disponivel apenas para uma quantidade pequena de usuários, informou a empresa, mas pode ser implementada globalmente caso seja aprovada.

Para barrar os intrometidos nas conversas do Twitter, o usuário pode habilitar três serão opções que sempre que publicar algum conteúdo mencionando outra conta. Ao escrever a mensagem, o usuário pode escolher, no canto inferior da tela, se o tuíte pode ser respondido por qualquer pessoa, pelas pessoas que ele segue ou somente pelas contas mencionadas no texto.

Mesmo com a restrições, as publicações e as respostas vão poder ser vistas, curtidas e retuítadas na rede social por qualquer seguidor da conta. Segundo o Twitter, a nova ferramenta tem como objetivo "dar às pessoas mais oportunidades de considerar enquanto ainda dão às pessoas o controle sobre as conversas que iniciam".

Testing, testing...

A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT