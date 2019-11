O Twitter anunciou nesta quarta-feira, 20, que vai começar a testar em seu próprio aplicativo uma função bastante aguardada por muitos usuários: a possibilidade de agendar tuítes na plataforma. Hoje, esse tipo de ferramenta só está disponível em serviços como o TweetDeck ou terceiros como o Buffer – apesar de ser bastante requisitada por empresas e produtores de conteúdo.

O teste vai começar nesta quarta-feira, mas não há previsão se estará disponível para todos os usuários – é comum que empresas de tecnologia façam protótipos com um público reduzido antes de implementar uma função em definitivo. Também não há garantia que a função chegará de fato à plataforma para todos.

O processo de agendamento, porém, é bastante simples: basta escrever o tuíte, clicar no botão específico e escolher a data correta. O tuíte abaixo, feito pelo Twitter (e agendado? nunca saberemos) mostra bem como fazer isso.

Tweet scheduling on https://t.co/8FModRv1sl? Yes please! Starting today, we’re experimenting with bringing one of @TweetDeck’s handiest time-saving features into Twitter. Tell us what you think if you’re part of the experiment. pic.twitter.com/4pI9xrbPEP