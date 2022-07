Reprodução/Twitter Reality show The Bachelorette inaugura piloto do Twitter com timeline personalizada

O Twitter iniciou nesta semana o teste de timelines customizadas por editores do site. Por se tratar de versão beta, somente um grupo seleto de usuários dos Estados Unidos e Canadá interessados no reality show The Bachelorette receberam o recurso. O piloto tem duração de 10 semanas, diz a companhia.

Ao contrário das listas montadas pelos usuários, a curadoria das novas timelines do Twitter são feitas pela equipe da plataforma com base em assuntos em alta na plataforma. O acesso ocorre por meio de uma solicitação e os perfis interessados no tema receberão uma notificação.

“O conteúdo que aparece em uma linha do tempo personalizada é selecionado e ordenado com base na relevância do tema usando informações como termos de pesquisa, tópicos, identificadores e curadoria manual”, afirmou a gerente de comunicação do Twitter, Shaokyi Amdo, em entrevista ao site The Verge.

Por meio dessas métricas, a rede social pretende encontrar pessoas com interesses similares. De acordo com a executiva, o objetivo do Twitter com a nova ferramenta é fomentar o debate e ampliar a abrangência de conteúdos oferecidos pela plataforma.

“Embora ainda seja um experimento do potencial que as timelines personalizadas por terceiros podem trazer para as pessoas que usam o Twitter, estamos empolgados em aprender com este teste, pois procuramos oferecer aos usuários mais maneiras de participar da conversa pública, e maior escolha sobre o conteúdo que eles veem no Twitter”, projetou Shaokyi.

Outra diferença importante da timeline em relação às listas é que a curadoria não se limita a tuítes. Nas timelines, é possível acompanhar os termos de pesquisa mais procurados por outras contas que fazem parte do grupo e tópicos relacionados ao assunto.

A empresa não comenta se há previsão para outras timelines-piloto como a sobre The Bachelorette.