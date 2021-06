Após comprar a empresa de newsletter Revue em maio passado, o Twitter começa a testar um botão de assinatura nos perfis que queiram criar newsletter na plataforma. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 10, pela própria empresa na rede social.

"Queremos dar aos escritores para transformar a audiência em crescimento do Twitter deles em assinantes de newsletter", escreveu a Revue, adicionando que o recurso estará disponível somente para newsletters já inscritas na plataforma, e não de outras soluções do mercado.

Além disso, as assinaturas poderão servir tanto para newsletter gratuitas quanto pagas, com os recursos sendo processados na própria plataforma do Twitter.

✨Coming soon✨

We’re currently building new ways to grow your newsletter audience, and we want to preview one that will live right on your Twitter profile pic.twitter.com/kmlkPTbeA7