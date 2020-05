O Twitter anunciou nesta segunda-feira, 11, que vai adicionar etiquetas e mensagens de aviso em alguns tuítes com informações controversas ou enganosas sobre a covid-19 como parte de uma nova abordagem à desinformação que pode abordar, também, outros tópicos.

As novas etiquetas vão fornecer links para mais informações nos casos em que o risco de danos do tuíte não seja grave o suficiente para ser removido, mas que possam deixar as pessoas confusas ou induzidas, disse o Twitter em um post em seu blog.

Twitter Twitter vai avisar usuários de que publicação pode conter conteúdo falso sobre coronavírus

A empresa disse que, dependendo da propensão a danos e do tipo de informação enganosa no tuíte, também podem ser adicionados avisos para dizer que a publicação entra em conflito com a orientação de especialistas em saúde pública antes que o usuário o veja.

O Twitter disse que essas etiquetas, que se parecem com atualização que adicionou avisos para sinalizar algum tipo de mídia manipulada, também se aplicam a tuítes enviados antes do anúncio da novidade e serão usados ​​independentemente de quem enviou o tuíte.

Outras mídias sociais, incluindo o Facebook, YouTube e Google estão sob pressão para combater a desinformação que se espalhou em suas plataformas sobre a pandemia de covid-19 causada pelo novo coronavírus.

As falsas alegações variaram de curas falsas a desinformação que vincula o vírus a teorias da conspiração sobre figuras de alto nível, como o cofundador da Microsoft Bill Gates ou a tecnologia de rede móvel 5G.

Os parceiros terceirizados de verificação de fatos do Facebook classificam e desmascaram conteúdo viral no site com etiquetas e, no mês passado, o YouTube informou que também começará a exibir painéis de informações com artigos de terceiros, verificados pelos fatos, para os resultados de pesquisa de vídeo nos estados Unidos.

As etiquetas do Twitter serão vinculados a uma página selecionada pelo Twitter ou a uma fonte confiável externa que contém informações adicionais.