Regis Duvignau/Reuters Twitter está entre as redes sociais mais usadas no mundo

O Twitter anunciou nesta quinta-feira, 18, que está mudando o procedimento de denúncia de tuítes. A rede social promete deixar mais transparente o processo de quando postagens são excluídas por violar as políticas da empresa e diz que tornará mais simples para os usuários encontrarem essas publicações.

Até então, o Twitter permitia os usuários ocultarem tuítes denunciados, mas isso tornava difícil a procura pela publicação depois. A demanda era uma exigência dos usuários que sofriam para encontrar as postagens quando era necessário apresentar o tuíte para denunciar o abuso às autoridades.

Agora, a rede social diz que vai esconder os tuítes por trás de um aviso de que aquele conteúdo foi denunciado, mas que, quando for clicado pelo usuário, a publicação mostrará o tuíte original.

A empresa também vai deixar mais claro quando um tuíte foi excluído pelo usuário ou pela própria rede social. No caso de publicações excluídas pelo Twitter, um aviso informativo aparecerá no lugar da publicação.

Nas próximas semanas, a rede social pretende explicar ainda o porquê o tuíte foi deletado pela empresa e indicará as regras de uso do Twitter para mais detalhes sobre a suspensão. O aviso será exibido por 14 dias após a exclusão no perfil do usuário e também no lugar do tuíte na linha do tempo.