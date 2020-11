Kacper Pempel/Reuters Com a função, o Twitter pretende reduzir a quantidade de curtidas de publicações potencialmente enganosas

Em meio às discussões de desinformação nas eleições americanas, o Twitter lançou em julho um recurso que avisa os usuários se eles estiverem retuitando um conteúdo marcado pela rede social como enganoso. Nesta segunda-feira, 23, a empresa anunciou que vai expandir a ferramenta também para as curtidas na plataforma.

Com a função, a rede social pretende reduzir a quantidade de curtidas de publicações potencialmente enganosas. De acordo com o site The Verge, a função começou a ser disponibilizada globalmente na web e em dispositivos iOS, e nas próximas semanas chegará ao Android.

Segundo o Twitter, incluir alertas em publicações com informações falsas diminui a citação desse tipo de conteúdo em 29%.

Para além de épocas de eleições, a plataforma espera que o recurso reduza também a disseminação de fake news sobre outros assuntos como a pandemia.