Kacper Pempel/Reuters O processo contra o Twitter, iniciado em setembro de 2016, estava prestes a ir a julgamento

O Twitter disse nesta segunda-feira, 20, que concordou em pagar US$ 809,5 milhões para encerrar uma ação coletiva de acionistas que acusou a empresa de enganar investidores sobre métricas de acesso de usuários à plataforma.

O processo, iniciado em setembro de 2016, estava prestes a ir a julgamento. A seleção do júri estava programada para começar nesta segunda, mas uma audiência na semana passada resolveu adiar a decisão até o final de novembro.

Os acionistas alegam que a rede social inflou artificialmente o preço de seus papéis com números imprecisos de envolvimento de usuários na plataforma. A ação afirma que o Twitter parou de relatar "visualizações da linha do tempo" no final de 2014 e escondeu a estagnação ou diminuição do engajamento de usuários ao relatar descrições vagas das métricas de acesso.

Em um comunicado nesta segunda, o Twitter disse que o acordo "resolve todas as reclamações" de irregularidades e que a gigante da tecnologia continua "a negar qualquer irregularidade ou práticas impróprias".

Os investidores, porém, afirmam que a rede social reconheceu o problema quando Dick Costolo, ex-presidente executivo do Twitter, deixou a empresa em junho de 2015.