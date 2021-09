Twitter Com o Super Follow, os usuários vão poder visualizar conteúdos que não estarão disponíveis para toda a timeline

Lembra quando você via algo engraçado no Twitter e se perguntava: "como essa rede é de graça?". Pois bem, a empresa ouviu e anunciou nesta quarta-feira, 1º., a ferramenta "Super Follow", para que usuários possam consumir conteúdos exclusivos de produtores de conteúdo por assinatura. Por meio do recurso, contas que tiverem ativada a opção de plano poderão oferecer para seus seguidores uma série de publicações inéditas, cobrando de US$ 3 a US$ 10 mensais.

A opção do Super Follow é mais uma das tentativas do Twitter de renovar os recursos e ajudar produtores de conteúdo a monetizar com a plataforma. Atualmente, a rede social já permite que os usuários possam pedir 'gorjeta' nos perfis, inclusive aqui no Brasil. Agora, a novidade chega para oficializar a monetização na rede do passarinho.

Com o Super Follow, os usuários vão poder visualizar conteúdos que não estarão disponíveis para toda a timeline. A partir disso, os criadores poderão responder perguntas, interagir, criar enquetes e publicar dentro das ferramentas do Twitter de forma exclusiva para os seus fãs. A contrapartida para ser incluso nesse rol de publicações é uma assinatura mensal — quase como um serviço VIP — com preço a ser definido por cada conta.

Por enquanto, a opção de cobrar uma assinatura por conteúdos exclusivos está disponível apenas para alguns usuários nos Estados Unidos, que já tinham se inscrito previamente para testar a ferramenta. o Twitter, porém, informou que a opção de assinar uma dessas contas estará disponóvel em breve e gradualmente para todos os países.