O Twitter anunciou nesta quarta-feira, 22, uma atualização importante em tempos de coronavírus: a partir de agora, a empresa vai considerar que tuítes que "incitam as pessoas a agirem e causam pânico, estresse social ou desordem em larga escala" violam suas políticas.

A mudança acontece após a empresa sofrer críticas por não conseguir lidar com a disseminação de tuítes que poderiam causar danos à saúde das pessoas. Um exemplo foi a quantidade de torres de 5G, no Reino Unido, que foram incendiadas depois que uma teoria da conspiração divulgou que a nova rede era um dos meios para a disseminação do coronavírus.

Richard Drew/AP Photo Twitter teve crescimento acima do esperado no trimestre

"Estamos priorizando a remoção de conteúdo ligado ao coronavírus que tragam um chamado para ação que possa causar danos aos usuários", disse um porta-voz da empresa ao site americano TechCrunch.

No entanto, a empresa afirma que ainda não será capaz de remover todos os tuítes com desinformação. "Como já dissemos anteriormente, não conseguiremos agir em cada tuíte que tem informação falsa ou incompleta sobre a covid-19."