Kacper Pempel/Reuters O áudio em DMs terá uma interface semelhante ao que já existe em outras plataformas como WhatsApp e Facebook Messenger

O Twitter anunciou nesta quarta-feira, 23, que começará a testar áudios em mensagens diretas (as famosas DMs) — o Brasil será o primeiro país a receber a ferramenta. O teste acontece após a rede social lançar em junho um recurso para gravar áudios em tuítes.

“Sabemos que as pessoas querem mais opções para se expressarem nas conversas no Twitter - tanto publicamente quanto de forma privada”, disse Alex Ackerman-Greenberg, diretor de mensagens diretas do Twitter, ao site The Verge, por meio de uma mensagem direta de 20 segundos.

Segundo o The Verge, o áudio em DMs terá uma interface semelhante ao que já existe em outras plataformas, como WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram, com um botão de pausa e reprodução. Além disso, haverá uma opção para denunciar áudios inapropriados.

De acordo com a empresa, a acessibilidade foi considerada durante o desenvolvimento do novo recurso. Ainda não há informações sobre qual será o tamanho máximo do áudio em DMs.