O Twitter vazou nesta quinta-feira, 27, o preço do que pode ser o seu serviço pago com benefícios exclusivos para os assinantes, como editar tuítes já publicados e organizar posts em pastas. De acordo com a loja de aplicativos do iPhone, o Twitter Blue, como é chamado, deve ter o preço de US$ 2,99 e R$ 15,90 no Brasil, conforme checado pelo Estadão na App Store.

O recurso traria outros benefícios, como mudar a cor da rede social para vermelho, amarelo, roxo, laranja e verde, e também o ícone do aplicativo, segundo a pesquisadora de aplicativos Jane Manchun Wong. Futuramente, um modo de leitura também será disponibilizado, reunindo em um só post os fios (ou threads) de um único usuário sobre um assunto.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021

O Twitter ainda não comentou o caso, mas a empresa já vinha flertando com a ideia de oferecer um serviço pago aos usuários. No início deste mês, a rede social já havia afirmado que um serviço de assinatura estava sendo explorado no momento.

Além disso, a empresa completou a aquisição de uma plataforma de notícias chamada Scroll, que permite que os usuários assinem e leiam notícias de portais como Insider, BuzzFeed e USA Today sem anúncios, espécie de streaming de notícias.

No início de maio, foi divulgada globalmente a ferramenta Espaços, solução de áudio em tempo real criada para concorrer com o Clubhouse. O recurso, porém, atende apenas contas com mais de 600 seguidores.

Também neste mês, a rede social do passarinho azul introduziu a ferramenta de "caixinha", em que usuários podem dar gorjetas para perfis verificados da plataforma. Segundo a empresa, a função tem como objetivo incentivar a criação na plataforma.