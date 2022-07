Dado Ruvic/Reuters Elon Musk anunciou compra do Twitter em abril, mas abandonou aquisição em julho por questionar números da plataforma

Em uma primeira audiência do processo do Twitter contra Elon Musk, no caso da desistência da compra da rede social, a Corte de Delaware decidiu acatar o pedido do Twitter e iniciar o julgamento a partir de outubro deste ano. A data havia sido questionada formalmente pela equipe de Musk, afirmando que não seria tempo suficiente para se preparar para o processo, mas a Corte negou o pedido.

A sessão foi conduzida por videoconferência pela juíza Kathaleen St. J. McCormick na manhã desta terça-feira, 19. Na audiência, estavam presentes advogados de ambas as partes, mas Musk não esteve na chamada. O encontro aconteceu virtualmente após Kathaleen ser diagnosticada com covid-19. A audiência decidiu em favor do Twitter, para que o julgamento seja realizado em cinco dias, no mês de outubro.

"O que temos aqui é um comprador que procura conjurar uma rampa de saída para um negócio que não tem uma”, afirmou Bill Savitt, advogado principal do Twitter, durante a audiência desta terça. “Sinceramente, esperamos que Musk queira adiar este julgamento por tempo suficiente para nunca enfrentar um acerto de contas. O Sr. Musk deixou bem claro: ele não pretende cumprir nenhuma de suas promessas."

Na última segunda-feira, 18, o Twitter reforçou pedido à corte e queria que as audiências se iniciassem em setembro, alegando que o pedido de Musk, para que as audiências acontecessem apenas em 2023, era uma “tática calculada para dificultar o processo”.

Na primeira carta enviada à Corte de Delaware, na sexta-feira, 15, Musk pediu que a solicitação para acelerar as atividades judiciais não seja aceita, porque o caso demanda “revisão e análise forense”. O empresário desistiu da oferta de US$ 44 bilhões pela compra do Twitter depois de não conseguir verificar dados sobre o número de contas inautênticas na plataforma.

“Fomos ofuscados, (tivemos) atrasos, e não recebemos os documentos reais por quase dois meses. Recebemos uma réplica que não funciona (para as análises)”, disse o advogado de Musk, Andrew Rossman. "Nós nunca recebemos nada além de cortina de fumaça, generalidades e desculpas."

Com isso, a equipe de Musk indicou que o julgamento fosse adiado até fevereiro de 2023, quando as revisões necessárias já estiverem concluídas. O processo do Twitter contra Musk foi aberto na última quinta-feira, 14, e alega que o bilionário agiu de má-fé na negociação pela compra da rede social.

Processo

O processo, movido pelo Twitter, visa forçar Musk a concluir a compra da rede social. A oferta feita por Musk pela plataforma, em abril deste ano, é de US$ 44 bilhões, ou US$ 54,20 por ação — um dos pedidos do Twitter nos documentos é que o valor seja mantido.

Do outro lado, Musk tenta se livrar do acordo de compra e da multa rescisória de US$ 1 bilhão, que o contrato estipula que ele pague em caso de desistência do negócio. Assim como para a compra, o argumento do bilionário para não receber a multa é que o Twitter não foi transparente ao informar sobre o número de contas inautênticas presentes na plataforma.

A questão tem sido uma peça chave para Musk em todo o desenrolar do acordo com o Twitter. Enquanto a rede social afirmou que possui, no máximo, 5% de contas consideradas “spam”, especialistas dizem que o número de perfis do tipo podem chegar a 20% dos 229 milhões de usuários ativos mensais.

A equipe de Musk pediu para que o Twitter fornecesse dados para sua própria investigação sobre o assunto, e alegou que a plataforma não ofereceu informações suficientes para concluir uma pesquisa independente. Ao final, o time responsável pela verificação afirmou que não era possível comprovar o número de contas inautênticas com base nos dados divulgados pela rede social.

Musk oficializou a desistência da compra do Twitter em 8 de julho, após enviar uma carta para a empresa, assinada por seus advogados, explicando que a quebra de contrato não possibilitou que o negócio fosse adiante. Em 12 de julho, o Twitter entrou com uma ação na Corte de Delaware para processos o empresário pelo abandono da compra.