Presentes no mercado brasileiro desde 2014, os aplicativos de transporte compartilhado particular são alvo de enormes dúvidas por parte do consumidor. Afinal, entre Uber, 99 e Cabify, qual é a melhor alternativa? É o que está mais barato? Ou o que se adequa melhor ao seu perfil?

Neste texto, o Link vai mostrar quais as vantagens e desvantagens de cada um deles, bem como o que o usuário precisa para se cadastrar e quais são os recursos de segurança disponíveis nesses serviços tão populares a ponto de passarem a fazer parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial no País, a partir de 2020. O anúncio foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em novembro.

Uber

Requisitos para cadastro

- Endereço de e-mail

- Número de telefone

- Número de CPF

- Senha individual

- Adicionar um meio de pagamento

Categorias e preços das corridas

- Uber X: carros particulares na categoria de serviços econômicos

- Juntos: carros compartilhados na categoria de serviços econômicos

- Uber Comfort: categoria Premium,

- Uber Black: categoria Premium, com carros de luxo

- Uber X VIP: categoria de serviços diferenciados, com serviço superior ao convencional do X

- Uber X Bag: categoria de serviços diferenciados, com carros mais espaçosos

- Black Bag: categoria de serviços diferenciados, versão de luxo dos carros mais espaçosos

Cupons e benefícios

- Desconto para amigos: cada vez que um amigo se cadastra na plataforma e realiza a primeira corrida com o código compartilhado, o usuário recebe R$ 10 de desconto na próxima corrida. O desconto é aplicado automaticamente e tem validade de trinta dias a partir da emissão

- Uber Rewards: programa de fidelidade que acumula pontos para descontos em viagens do UberX ou pedidos do Uber Eats; prioridade no embarque em aeroportos; acesso aos motoristas mais bem avaliados e viagens de Uber Select ou Black pela tarifa do Uber X. O programa ainda não está disponível para todos os usuários

Formas de pagamento

- Dinheiro: o pagamento é feito diretamente ao motorista

- Cartão de crédito

- Cartão de débito

- PayPal: é possível conectar o nome de usuário do Paypal. Dessa forma, não é preciso inserir os dados do cartão a cada corrida

- Uber Pré-pago: carteira digital que pode ser alimentada por cartões-presente ou compras de crédito com varejistas parceiros

Ferramentas de segurança

- Rastreamento de localização em tempo real

- Checagem de antecedentes criminais dos motoristas

- Checagem aleatória de identidade por meio de selfies

- Seleção de contato de confiança para compartilhamento da viagem

- Botão do pânico que aciona a polícia

- Avaliação anônima dos motoristas

- Possibilidade de gravação das corridas a partir do instante desejado

Cancelamento de cadastro

- Danificar bens de motoristas ou outros usuários

- Contato físico, linguagem ou gestos inapropriados

- Infração a leis

99

Reuters Do outro, o aplicativo de transportes 99. Lançado como um rival da EasyTaxi, a 99 conseguiu crescer e se adaptar aos novos tempos do transporte urbano, sendo um rival à altura para o Uber no Brasil. Além disso, recebeu duas das maiores rodadas de investimento da história no País, de nomes como SoftBank e Didi Chuxing.

Requisitos para cadastro

- Mais de 18 anos de idade

- Número de CPF

- Cartão de crédito

- Envio de foto para identificação facial correta do passageiro

Categorias e preços das corridas

- 99Pop: carros particulares. A 99 afirma que os preços são cerca de 10% mais baratos que de outros aplicativos, mas que variam de acordo com a cidade, disponibilidade de motoristas na região, tempo e distância de deslocamento.

- 99Comfort: carros mais espaçosos, de modelos mais recentes e com motoristas melhor avaliados. A 99 afirma que é uma categoria mais adequada para famílias ou deslocamentos com bagagens e que os preços variam de acordo com a cidade, disponibilidade de motoristas na região, tempo e distância de deslocamento. Opção disponível para São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Brasília.

- 99Táxi: pode trafegar nos corredores de ônibus na cidade de São Paulo, com preços previamente estabelecidos.

- Táxi Comum: corridas cobradas de acordo com o taxímetro.

- 99Top: serviço de táxi de veículo preto que oferece ainda mais conforto.

- 99 Compartilha: compartilhamento do carro por até 4 pessoas, tornando as viagens ainda mais baratas. Disponível em Campinas e Belo Horizonte, semelhante ao Uber Juntos. A 99 afirma que os preços variam de acordo com a cidade, a disponibilidade de motoristas na região no momento da chamada, tempo de deslocamento e quilômetros rodados.

Cupons e benefícios

- Desconto para amigos: cada vez que um amigo se cadastra na plataforma e realiza a primeira corrida com o código compartilhado, o usuário recebe R$ 10 de desconto na próxima corrida.

Formas de pagamento

- Dinheiro: o pagamento é feito diretamente ao motorista

- Cartão de débito

- Cartão de crédito

- Maquininha: o pagamento é feito com cartão de crédito ou débito diretamente ao motorista

- PayPal: é possível conectar o nome de usuário do Paypal. Dessa forma, não é preciso inserir os dados do cartão a cada corrida

- Voucher corporativo

Ferramentas de segurança

- Rastreamento de localização em tempo real

- Checagem de antecedentes criminais dos motoristas

- Seleção de contato de confiança para compartilhamento da viagem

- Botão do pânico que aciona a polícia

- Avaliação anônima dos motoristas

- Possibilidade de gravação das corridas a partir do instante desejado

Cancelamento de cadastro

- O cancelamento de cadastro ocorre por desrespeito a regras da plataforma. Algumas delas são:

- Falsidade ideológica

- Ceder perfil para terceiros

- Comentários de caráter discriminatório ou assédio

Cabify

Cabify/Divulgação App do Cabify no celular

Requisitos para cadastro

- Endereço de e-mail

- Número de telefone

- Número de CPF

- Senha individual

- Adicionar um meio de pagamento

Categorias e preços das corridas

- Lite/Essential: carros particulares, em que as tarifas mudam de acordo com cidade e distância percorrida. A Cabify afirma que garante o preço estimado no momento da solicitação.

- Easy Taxi (-15%): categoria mais barata de táxi, que desconta 15% do valor da corrida, baseado no taxímetro de cada cidade. A categoria não é disponibilizada para contas corporativas.

- Easy Taxi: corridas cobradas de acordo com o taxímetro.

Cupons e benefícios

- Desconto para amigos: cada vez que um amigo se cadastra na plataforma e realiza a primeira corrida com o código compartilhado, o usuário recebe 10% de desconto nas próximas cinco corridas. O desconto é aplicado automaticamente.

- Descontos e benefícios para clientes de bandeiras com Visa, Credicard e Ame

- Assinantes do Estadão: desconto de R$ 20 para a primeira corrida de novos usuários ou 15% nas duas primeira corridas de já cadastrados, mediante regulamento do Clube Estadão

Formas de pagamento

- Cartão de crédito

- Cartão de débito: Banco do Brasil, Banco Original e Banco Inter

- Dinheiro: o pagamento é feito diretamente ao motorista

- PayPal: é possível conectar o nome de usuário do Paypal. Dessa forma, não é preciso inserir os dados do cartão a cada corrida

- Maquininha: o pagamento é feito com cartão de crédito ou débito diretamente ao motorista

Ferramentas de segurança

- Rastreamento de localização em tempo real

- Checagem de antecedentes criminais dos motoristas

- Seleção de contato de confiança para compartilhamento automático da viagem

- Botão do pânico que aciona a polícia

- Help 2.0: chat direto entre equipe Cabify e motorista/passageiro

Cancelamento de cadastro

O cancelamento de cadastro ocorre por desrespeito a regras da plataforma. Algumas delas são:

- Falsidade ideológica

- Ceder perfil para terceiros

- Permitir viagem de menores de idade desacompanhados do titular da conta

- Comentários de caráter difamatório, calunioso, violento, obsceno, pornográfico, racista, homofóbico, ilegal ou de qualquer outra forma ofensivo