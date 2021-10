Uber As recomendações incluem que os usuários levem seus próprios capacetes ou que capacetes extras sejam higienizados e usados com toucas higiênicas

O Uber adicionou nesta sexta-feira, 22, a possibilidade dos usuários de São Bernardo, São Caetano e Diadema se deslocarem pela cidade por meio de motos. A funcionalidade, semelhante ao tradicional mototaxi, se chama Uber Moto e pode ser encontrada no mesmo aplicativo que solicita corridas por carros.

A nova forma de se deslocar por meio do app chega às cidades do ABC Paulista que se juntam a outros 22 municípios brasileiros com o serviço já disponível. Segundo o Uber, outras 14 cidades receberão a funcionalidade a partir de hoje. A primeira cidade com o Uber Moto foi Aracajú (SE), em novembro do ano passado.

O serviço de moto promete preços mais competitivos que o Uber X, modalidade mais barata da plataforma. De acordo com a empresa, nas cidades que já tem o serviço, o transporte de moto tem sido usado para conectar os usuários com modais de transporte, como estações de ônibus, trens e metrô, principalmente em deslocamentos rápidos.

“Temos visto que esse é um tipo de uso perfeito para a moto, pois muitas vezes é perto demais para uma viagem de carro e fica cansativo para ir caminhando. Estamos felizes em trazer mais essa opção para facilitar a vida dos nossos usuários", explica a diretora de marketing do Uber, Luciana Ceccato.

Protocolos na pandemia

Em tempos de pandemia da covid-19, o transporte de moto pode parecer mais inseguro, em relação à propagação do vírus, ainda mais pelo compartilhamento de capacetes. Com isso em mente, a empresa definiu protocolos de prevenção ao vírus.

As recomendações incluem limpeza de mãos e superfícies da moto com álcool em gel, que os usuários levem seus próprios capacetes, ou que capacetes extras sejam higienizados com produtos específicos e usados com toucas higiênicas.

O Uber também afirma que as viagens contarão com recursos de segurança oferecidos pela plataforma, entre eles seguro acidentes pessoais tanto para usuários quanto para os motoristas.

Como ser um motorista

Para se cadastrar no aplicativo e dirigir na nova modalidade, o motociclista precisa ter CNH com a observação de atividade remunerada (EAR). Entregadores parceiros que usam motocicleta e já estão cadastrados no Uber Eats podem optar por também fazer viagens de Uber Moto.