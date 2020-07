Hannah Mckay/Reuters Uber Taxi já roda em cidades de 22 países pelo mundo e chega ao Brasil em São Paulo

O Uber anunciou nesta quinta-feira, 30, que vai incluir a categoria táxi entre as opções de transporte no aplicativo para cidade de São Paulo. Segundo a empresa, o recurso era requisitado pelos usuários e vai representar mais uma alternativa para a locomoção via app.

O recurso já existe em cidades de 22 países, como Atenas, Seul, Montreal, Sydney e Madri, e pode ser utilizado tanto nas contas comuns quanto na versão Uber para Empresas. Por aqui, São Paulo será a segunda cidade da América Latina a receber o Uber Taxi, que já roda em Santiago, no Chile, desde o mês passado.

Uber/Divulgação Uber Taxi também vai estar disponível no serviço Uber para Empresas

Com a nova categoria, motoristas de táxi credenciados pela prefeitura da capital paulista poderão baixar o app e fazer uso da plataforma para oferecer corridas já na próxima semana. Para os usuários, a solicitação das viagens vai estar disponível no app a partir de agosto, informou a empresa.

"O Uber Taxi é um pedido recorrente dos nossos clientes corporativos, que gostariam de poder usar esse serviço contando com ferramentas como o compartilhamento de viagens em tempo real e outros recursos de segurança do aplicativo", diz Claudia Woods, diretora geral do Uber no Brasil. "Além disso, como táxis são autorizados nas faixas de ônibus, alguns clientes revelam buscar essa opção quando precisam acessar locais como a região da avenida Paulista, por exemplo."