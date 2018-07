(AP Photo/Eric Risberg, File) A Waymo exige pagamento milionário para encerrar processo aberto contra o Uber por suposto roubo de tecnologia.

O Uber ameaçou demitir um engenheiro acusado pela unidade de carros autônomos do Google, a Waymo, de roubar documentos confidenciais em um caso envolvendo importantes segredos comerciais entre as duas empresas, segundo parecer judicial divulgado nesta sexta-feira, 19.

A Waymo processou o Uber, alegando que seu ex-executivo Anthony Levandowski teria feito download de mais de 14 mil documentos confidenciais antes de deixar a empresa para se juntar à rival.

O caso, motivado pela disputa das duas companhias pelo domínio do segmento de automóveis autônomos, se centra nas alegações da Waymo de que a informação obtida por Levandowski chegou ao sistema Lidar do Uber, uma importante tecnologia de sensor em carros autônomos.

Na semana passada, o juiz norte-americano William Alsup, em San Francisco, emitiu liminar ordenando que o Uber mantenha Levandowski afastado dos trabalhos envolvendo a tecnologia em questão, de modo a impedir que ele e outros funcionários usem o material e que o devolvam à Waymo até 31 de maio.

O Uber informou Levandowski de que ele precisa cumprir a ordem judicial e devolver os documentos à Waymo ou enfrentar possível rescisão contratual, disseram os advogados dele no documento judicial.

Os advogados pediram ao juiz que modifique a liminar, de modo que o Uber não seja obrigado a demitir Levandowski se o engenheiro reivindicar os direitos constitucionais contra auto-incriminação e se recusar a produzir os documentos.

Representantes do Uber não puderam ser imediatamente contatados para comentar o assunto, enquanto o porta-voz da Waymo se recusou a fazê-lo.

Histórico. Levandowski deixou a Waymo em janeiro de 2016 e começou a Otto, uma startup de caminhões autônomos que o Uber comprou em agosto do mesmo ano por 680 milhões de dólares. Até o mês passado, ele comandava a divisão de carros autônomos do Uber, ante de se distanciar das responsabilidades por causa do processo judicial.

O Uber não negou que Levandowski tenham pego documentos da Waymo, mas alega que não usou qualquer tecnologia da concorrente em seus carros.