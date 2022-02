Uber / Divulgação Uber Moto vai para mais 38 municipios

O Uber anunciou nesta segunda-feira, 07, a chegada de seu serviço de moto para mais 38 municípios do Brasil. O serviço que já estava disponível em grande parte do ABC Paulista e outras cidades do interior de São Paulo, agora se expande para cidades como Limeira, Piracicaba, Búzios, Cabo Frio, Joinville e Juiz de Fora.

O Uber Moto é uma modalidade que compete com os preços do Uber X, e assim como as corridas de carro, é possível compartilhar sua rota com amigos e família. As recomendações de segurança são que tanto passageiro e motorista realizem a limpeza de mãos e superfícies da moto com álcool em gel, que os usuários levem seus próprios capacetes.

Nas cidades onde seu serviço já é disponível, o Uber Moto é utilizado por usuários para fazer conexões rápidas, principalmente com o transporte público, como ônibus e metrô.

Para se cadastrar no aplicativo do Uber e dirigir na modalidade, o motociclista precisa ter CNH com observação de atividade remunerada (EAR). Entregadores que usam motocicleta e já estão cadastrados no Uber Eats podem optar por também fazer viagens de Uber Moto.