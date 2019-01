Nilton Fukuda/Estadão Claudia Woods será a nova diretora do Uber no Brasil

A partir de fevereiro, o Uber no Brasil será comandado por Claudia Woods, ex-executiva do Banco Original e do Walmart Brasil. O cargo estava vago desde novembro, quando Gui Telles assumiu como diretor global de operações da Jump – a startup de bicicletas e patinetes elétricos do Uber.

Claudia é formada em economia em Bowdoin College, nos Estados Unidos, e tem mestrado em marketing pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em seu currículo há várias participações como coordenadora dos departamentos de marketing e propaganda brasileiras de companhias internacionais como o Walmart.

Antes de aceitar o novo emprego, Claudia era presidente da Webmotors, startup de vendas de carros do Grupo Santander. Anteriormente, a executiva ocupou os cargos de superintendente executiva de marketing e diretora de varejo do Banco Original, controlado pelo grupo J&F, da família Batista.

Nova aposta. Gui Telles deixou o cargo de diretor executivo no Brasil para assumir o promissor braço de bicicletas e patinetes elétricos do Uber. O novo negócio faz parte de uma estratégia da empresa de oferecer transporte compartilhado integrando diferentes modais.

A Jump já tem operação em 12 cidades dos Estados Unidos e em Berlin, na Alemanha. Aqui, a previsão é que o Uber ofereça o serviço ainda este ano, tornando o Brasil o primeiro país a receber a operação na América Latina.