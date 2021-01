Hanna McKay/Reuters Por enquanto, a assinatura vai estar disponível apenas para a cidade de São Paulo e será feita em planos trimestrais

O Uber anunciou nesta quinta-feira, 21, que vai oferecer um plano de celular pré-pago para seus motoristas e também entregadores do UberEats. Chamado de Uber Chip, o plano vai permitir que os parceiros usem os créditos pagos para navegar no app do Uber, sem consumir dados de internet móvel.

Trata-se de uma parceria do Uber com a Surf Telecom, que usa a rede da TIM no Brasil. O plano também inclui Whatsapp ilimitado, 9GB de internet 4G por mês e acesso ao Waze. Para ligações, os parcerios terão chamadas ilimitadas para fixo e celular de qualquer operadora, local e interurbano, usando código 41 e 100 SMS por mês.

Por enquanto, a assinatura estará disponível apenas para a cidade de São Paulo e será feita em planos trimestrais, com descontos para os parceiros conforme sua classificação no programa de vantagens Uber Pro, que categoriza os usuários conforme o uso do app. Os valores, nessas condições, podem variar de R$ 60 a R$ 105 - o plano deve ser contratado pelo aplicativo específico do Uber Chip.

A empresa ainda informou que o pagamento da parcela trimestral pode ser divida em mensalidades e que pretende expandir o serviço para todo o Brasil ainda em 2021.