Chris J. Ratcliffe/Bloomberg A novidade está sendo testada em Chicago, nos Estados Unidos, e deve chegar em Miami no início de 2020

O Uber resolveu apostar em um segmento diferente das viagens de carro neste final de 2019. Com serviço que conecta trabalhadores a eventuais vagas de trabalho freelancer, o Uber Works, novo recurso da empresa de transporte compartilhado, se propõe a ser uma ferramenta de ajuda na hora de procurar por um emprego novo. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 18.

A proposta é que o Uber Works faça o intermédio entre trabalhadores e empresas que oferecem empregos temporários, em áreas como hotelaria, eventos, e outros setores. Apesar de se concentrar nas empresas de recrutamento, o Uber pretende ampliar seu leque de trabalhadores, de modo que não seja necessário ter carteira de motorista, por exemplo, para executar o trabalho, segundo informou Andrey Liscovich, diretor executivo do projeto.

A funcionalidade está passando por um período de testes em Chicago, nos Estados Unidos, e a próxima cidade a receber o recurso será Miami, no início do ano que vem. De acordo com o presidente executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, o projeto é também uma oportunidade de demonstrar para os investidores a importância no mercado em um momento delicado. Em 2019, a empresa enfrentou uma queda de 30% no desenvolvimento desde a oferta pública inicial em maio, sobrecarregada por preocupações com perdas e viabilidade a longo prazo dos negócios, além das mais de 3 mil denúncias de agressão sexual registradas no ano passado, nos Estados Unidos.

Khosrowshahi ainda prometeu que o Uber vai obter lucros ajustados até o final 2021, em um momento de entendimento do papel da empresa no mercado, que investe em veículos autônomos, bicicletas, scooters elétricos, carros voadores, entrega de alimentos e mantimentos. O presidente executivo ainda comparou o Uber com a Amazon.com Inc., que começou vendendo livros e expandiu seu negócio para a venda de produtos de diversos segmentos, para justificar o potencial do projeto a longo prazo.