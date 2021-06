Uber O projeto conta com 18 mil metros quadrados de área verde e 12 mil metros quadrados de área construída

O Uber anunciou nesta segunda-feira, 31, a construção de uma nova sede no Brasil, na Grande São Paulo, considerando o "crescimento projetado" para a companhia nos próximos anos. Batizado de Uber Campus, o empreendimento em Osasco tem previsão de ser inaugurado em 2022, tendo cerca de 30 mil metros quadrados, o triplo da área ocupada pelo atual escritório.

O espaço abrigará o primeiro Centro de Tecnologia do Uber na América Latina, inaugurado no Brasil em 2018. A escolha da localização foi feita considerando a disponibilidade de espaço adequado para atender a expansão e os investimentos da companhia no Brasil, além da proximidade com a cidade de São Paulo, afirmou a empresa em comunicado.

O projeto ainda conta com 18 mil metros quadrados de área verde — além dos 12 mil metros quadrados de área construída — e vai abrigar salas de reuniões, restaurante, cafeteria, academia, sala de amamentação, áreas para a prática de yoga, alongamento e meditação e um espaço para pets.

Segundo o diretor geral do Uber para América Latina, George Gordon, a nova matriz foi pensada para um modelo de trabalho híbrido, no qual os funcionários passarão a estar no escritório apenas três vezes por semana, podendo trabalhar de qualquer lugar nos demais dias. A empresa tem atualmente cerca de mil funcionários no país.

"Sabemos que o mundo não será o mesmo após a pandemia, o que impacta também a maneira como nos relacionamos com o trabalho. Por causa disso, reavaliamos nosso modelo e repensamos nosso espaço para fomentar a colaboração entre os funcionários, levando em conta o momento atual e o potencial crescimento da nossa operação no Brasil", afirmou Gordon em um comunicado.