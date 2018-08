Adriane Ohanesian/The New York Times Uber anuncia mudança para segurança de motoristas

Agora os motoristas do Uber vão saber, antes das corridas, qual é a forma de pagamento que os passageiros vão usar. A mudança, que já está disponível na nova versão do aplicativo do Uber para motoristas, favorece os motoristas que não gostam de fazer corridas com pagamento em dinheiro – muitos deles enxergam o pagamento em dinheiro como um risco de assaltos.

Com base na experiência de outros aplicativos que já funcionam desse jeito, como a 99, essa mudança pode prejudicar os usuários que querem pagar a corrida em dinheiro, já que esse método de pagamento passa a ser mais rejeitado.

Este mês, o Uber anunciou que planeja investir R$ 250 milhões em um centro tecnológico no Brasil, com o objetivo de garantir segurança no pagamento em dinheiro aos motoristas. A empresa enxerga que o dinheiro é uma forma de pagamento chave para a expansão do aplicativo na América Latina.

Enquanto nos EUA e em outros mercados desenvolvidos o foco é na segurança dos usuários, nos mercados emergentes as atenções são nas duas pontas, envolvendo também os motoristas.