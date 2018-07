Reuters Em Israel, Uber tem apenas serviço em fase de testes

O Uber declarou na última quinta-feira, 23, que discutiu o vazamento de dados de 57 milhões de usuários e motoristas com o grupo japonês SoftBank, um potencial investidor, antes de informar o público e as autoridades sobre o incidente.

O Uber está tentando fechar um acordo no qual o SoftBank investiria até US$10 bilhões para adquirir pelo menos 14% da empresa, principalmente por meio da aquisição de participações de acionistas atuais.

“Nós informamos o SoftBank que estávamos investigando o vazamento de dados, o que é consistente com nosso dever em revelar a um potencial investidor, mesmo que nossas informações naquele momento fossem preliminares e incompletas”, disse o Uber em comunicado.

“Nós também deixamos claro que nossa investigação estava em andamento,” disse o Uber. “Uma vez que nosso inquérito interno foi concluído e nós tivemos um entendimento mais completo sobre os fatos, nós fizemos a revelação para reguladores e clientes de maneira bastante pública”.

Segurança. Na última terça-feira, 21, o presidente executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, revelou que dados de 57 milhões de seus usuários do aplicativo em todo o mundo foram vazados em 2016, incluindo as informações pessoais e dados de habilitação de 600 mil motoristas.

Khosrowshahi ainda admitiu que a decisão de divulgar o caso somente um ano depois do ocorrido foi questionável, mas garantiu que os responsáveis foram demitidos da companhia.

“Ainda que não tenhamos evidências de fraude e uso indevido das informações no incidente, estamos monitorando as contas afetadas”, disse. Segundo a agência de notícias Bloomberg, o Uber pagou US$ 100 mil aos hackers para que eles destruíssem as informações que conseguiram coletar, sem divulgar os dados dos condutores e passageiros.

Consequências. O momento do anúncio colidiu com os primeiros momentos em que a SoftBank busca comprar ações detidas por atuais investidores do Uber. Para analistas, a revelação do roubo dos dados pode fazer o Softbank querer alterar o preço do acordo com o Uber.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que o SoftBank pretende manter o acordo para investir no Uber, mas pode buscar termos melhores. O grupo japonês ainda não tomou uma decisão final sobre negociação, disse a fonte ouvida pela Reuters.

Além disso, governos ao redor do mundo iniciaram investigações na quarta-feira, 23, e pelo menos dois processos coletivos foram encaminhados nos Estados Unidos contra a companhia por não revelar as falhas de segurança, expondo os usuários a risco.

Porém, especialistas legais afirmaram que o Uber provavelmente enfrentará impactos financeiros limitados por conta do vazamento dos dados. A empresa poderá conseguir minimizar os efeitos dos processos por causa de acordos com clientes e motoristas que obrigam o estabelecimento de arbitragens como forma de solução de disputas.

A professora de administração Cynthia Clark, da Universidade de Bentley, afirmou em entrevista à Reuters que os riscos vinculados ao vazamento de dados podem, porém, afetar a oferta pública inicial de ações (IPO) do Uber, prevista para 2019.