O Uber revelou nesta terça, 12, que entregou às autoridades americanas dados sobre mais de 12 milhões de usuários de seu aplicativo de transporte compartilhado. A empresa divulgou seu primeiro relatório de transparência, detalhando as informações requisitadas não só pela Justiça americana, como também por agências reguladoras.

Entre julho e dezembro de 2015, o aplicativo de transportes disse ter entregue informações de mais de 12 milhões de motoristas e usuários ao governo norte-americano – ao todo, foram 469 órgãos estaduais e federais.

O Uber, que é uma empresa privada avaliada em pelo menos US$ 60 bilhões, disse que as agências requisitaram informações sobre viagens, pedidos de viagens, lugares de começo e fim das viagens, tarifas, veículos e motoristas.

A empresa comentou ainda que recebeu 415 pedidos de abertura de dados vindos da Justiça norte-americana – a maioria deles, vindo de autoridades estaduais. Segundo o Uber, 85% dos pedidos puderam ser resolvidos, e uma parte considerável deles dizia respeito a investigações de fraude ou uso de cartões de crédito roubados.

As principais regiões que fizeram pedidos são o estado da Califórnia (com pedidos que afetaram as informações de mais de 5,5 milhões de usuários, entre motoristas e passageiros), a cidade de Nova York (com 2,9 milhões de usuários) e Chicago (com 1,8 milhões de usuários).

O Uber, no entanto, não divulgou dados sobre os pedidos de informações feitos por autoridades de outros países que não os Estados Unidos. A empresa, no entanto, diz que planeja revelar números sobre pedidos de informação feitos por outros países em breve.

Ao lançar seu primeiro relatório de transparência, o Uber se une a empresas como Google, Facebook e Amazon, que divulgam regularmente o número e o tipo de pedidos de informações que recebem por parte dos governos nos países onde atuam.

Hoje, o Uber faz cerca de 3 milhões de corridas diárias, em 66 países diferentes. No Brasil, ele está disponível em 10 grandes cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Brasília, Salvador, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Salvador.