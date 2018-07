Reuters Depois de táxis e carros particulares, Didi ataca no ramo das bicicletas

O aplicativo de transportes Didi Chuxing, que desbancou o Uber na China, disse nesta segunda-feira, 26, que investiu “dezenas de milhões de dólares” na Ofo, plataforma de compartilhamento de bicicletas que é líder de mercado na China. Segundo a empresa, o investimento faz parte de um plano para dar aos usuários do Didi Chuxing mais opções de transporte.

O Didi, que comprou a unidade chinesa do Uber no mês passado, disse que pretende incluir as bicicletas em seu ecossistema – hoje, seus usuários podem apenas pedir táxis e carros particulares através do aplicativo. “Se o meu destino é de apenas dois ou três quilômetros, ou se o trânsito está congestionado, posso apenas pedalar”, disse o porta-voz do Didi, Liang Sun.

Muito populares na China nos anos 1970 e 1980, as bicicletas perderam espaço para os carros no país nos últimos anos, com o crescimento da classe média. No entanto, conforme o trânsito começou a piorar nas grandes cidades chinesas, elas voltaram a aparecer como opção viável de transporte no País.

A ofo, cujo nome lembra o formato de uma bicicleta, começou como uma startup de estudantes na Universidade de Pequim, há cerca de dois anos. Seus usuários podem pegar bicicletas emprestadas por quantias muito baixas – 0,5 yuan, ou menos de um centavo de dólar.

Outras empresas do setor na China incluem a Mobike, de Shangai, que foi fundada por um ex-executivo do Uber no país. Além disso, o acordo mostra a força da Didi depois de se recuperar na dispendiosa batalha contra o Uber – que dizia despejar US$ 1 bilhão na China todos os anos. Hoje, a Didi Chuxing vale cerca de US$ 35 bilhões.