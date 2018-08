Ginnette Riquelme/Reuters Empresa foi notificada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT)

O Uber começou nesta quarta-feira, 11, a notificar os 196 mil usuários brasileiros – entre motoristas e passageiros – que tiveram seus dados pessoais vazados em uma falha de segurança ocorrida entre outubro e novembro de 2016. A empresa está enviando avisos para todos os usuários afetados a pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT), que abriu investigação recentemente sobre o caso.

Apesar de ter acontecido em 2016, a falha de segurança do Uber só foi revelada ao público em dezembro do ano passado, quando a empresa já estava sob o comando de Dara Khosrowshahi – na época, foi revelada a informação de que o Uber pagou US$ 100 mil à dupla de hackers responsável pelo ataque para acobertar a brecha de segurança.

Segundo o Uber, dados como nome, endereço de e-mail e telefone celular vinculado diretamente à conta do usuário foram vazados – de acordo com a empresa, não houve exposição de dados financeiros como números de cartão de crédito ou códigos de segurança.

“Nenhum usuário específico precisa tomar qualquer medida. No entanto, estamos monitorando sua conta para proteção adicional contra fraudes”, declarou a empresa, no email que foi enviado aos usuários afetados.