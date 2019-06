Uber Uber Copter será lançado oficialmente dia 9 de julho

A partir de 9 de julho o Uber vai oferecer viagens por demanda por helicóptero entre o aeroporto JFK e Manhattan . De acordo com o jornal The New York Times, as viagens via Uber Copter poderão ser agendas no aplicativo com até cinco dias de antecedência e os preços variam de US$ 200 a US$ 225.

A opção via helicóptero surge no mercado quase três anos depois de o Uber lançar seu projeto de carros voadores, o Uber Elevate. Desde então, a empresa tem oferecido viagens com helicópteros apenas como estratégia de marketing em grandes eventos, como a maior feira de eletrônicos dos Estados Unidos, a Consumer Electronics Show (CES).

Incluindo o tempo gasto no trajeto feito com carro, O Uber estima que a viagem entre Nova York e o JFK dure menos que meia hora - metade do tempo mínimo gasto com o transporte via carro entre os dois pontos. Calculando apenas a viagem feita no ar o tempo de duração cai para oito minutos.

A novidade, porém, não estará disponível para todos os usuários. A empresa disse que as viagens com helicóptero serão possíveis apenas para usuários Platinum ou Dimante do clube de recompensas do Uber - produto lançado pela empresa no ano passado.

As aeronaves terão espaço para até cinco passageiros, com a possibilidade de levar até duas bagagens.