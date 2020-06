Hanna McKay/Reuters No acordo, o programa para o condado de Marin tem duração de dois anos e vai custar US$ 80 mil

O Uber vai começar a vender a tecnologia de seu software utilizado no app de transporte compartilhado, informou a agência de notícias Bloomberg nesta quarta-feira, 17. Em um acordo, a empresa vai fornececer a tecnologia para agências de transporte público, começando pelo condado de Marin, na Califórnia, com o qual fechou negócio nesta quarta-feira – localizado ao norte da cidade de San Francisco, o condado de Marin tem cidades como Sausalito, São Rafael e Lagunitas (que dá nome à cervejaria homônima).

“Isso não é pontual. Este é um novo produto e um novo negócio ”, disse David Reich, diretor da Uber Transit, adicionando que o Uber quer seguir a tendência de parceria com outras agências de trânsito no futuro. "Juntos, queremos tornar a propriedade do carro uma coisa do passado."

A iniciativa acontece em um momento onde a empresa registrou quedas no volume de viagens em seu aplicativo de transporte e a demissão de cerca de 25% da sua força de trabalho nos últimos meses, por conta da crise causada pelo coronavírus. O novo negócio, com as vendas, pode representar uma fonte a mais de renda para a empresa nesse momento.

O acordo tem duração de dois anos e vai começar pequeno: apenas quatro vans voltadas para o transporte de cadeirantes vão receber a tecnologia por enquanto no condado, a partir de 1º de julho. Chamado Marin Connect, o programa vai custar US$ 80 mil, disse Nancy Whelan, gerente geral da agência de trânsito do condado de Marin. A parceria também vai fornecer descontos e vouchers no app do Uber.