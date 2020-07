Luisa Gonzalez/Reuters O Uber ofereceu um prêmio de cerca de 10% sobre a última avaliação de US$ 2,4 bilhões da Postmates

O Uber anunciou nesta segunda-feira, 6, a aquisição do serviço de entregas de refeições Postmates. Popular nos EUA, a empresa custará US$ 2,65 bilhões aos cofres do Uber, que busca expandir seu alcance no setor de serviços de entregas de comida, conforme mais pessoas fazem pedidos de suas casas em meio à pandemia de coronavírus.Pressionado por seus principais negócios de transporte em todo o mundo, o Uber ofereceu um prêmio de cerca de 10% sobre a última avaliação de US$ 2,4 bilhões da Postmates.

A transação foi bem recebida pelo mercado: após seu anúncio, as ações do Uber operam com alta de 5% na bolsa de valores de Nova York às 12h130 (horário de Brasília).

A negociação ocorre apenas algumas semanas depois que o Uber se afastou de um acordo para comprar o Grubhub, o que daria ao serviço de entrega de restaurantes do Uber uma vantagem sobre o líder de mercado DoorDash. Pouco tempo depois, o Grubhub foi adquirido em junho pela Just Eat, em um acordo de US$ 7,3 bilhões.

"À medida que mais pessoas e mais restaurantes passaram a usar nossos serviços, o volume de pedidos do Uber Eats cresceram mais de 100% no 2º trimestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior", disse Dara Khosrowshahi, presidente executivo do Uber. Os conselhos de ambas as empresas aprovaram a transação e os acionistas que possuem a maioria das ações em circulação da Postmates se comprometeram a apoiar o acordo, acrescentou. A transação ainda precisa ser avaliada por autoridades regulatórias.

Fundada em 2011, a Postmates responde por 8% do mercado de entrega de refeições nos EUA em maio. Quem lidera é o DoorDash, independente, que tem uma participação de mercado de 44%, segundo a empresa de análise Second Measure. Já o UberEats está em segundo lugar, com cerca de 20% do mercado americano – a nova empresa criaria uma segunda força, mas ainda distante do DoorDash.

Na visão de analistas, a aquisição foi um passo correto para a estratégia do Uber. "É a aquisição certa no momento correto, enquanto o mercado de comida por aplicativos está se consolidando cada vez mais rápido", disse Dan Ives, da corretora Wedbush Securities. Para ele, ao contrário da compra do Grubhub, a aquisição da Postmates não terá problemas em passar pelo aval das autoridades antitruste. Na visão de Sérgio Molinari, presidente da consultoria Food Consulting, "a aquisição da Postmates acelera a aproximação do Uber Eats com estabelecimentos menores, independentes e locais nos EUA".