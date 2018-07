AFP

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, derrubou um projeto de lei que pretendia banir o serviço de transporte urbano Uber na região.

Rollemberg elogiou o potencial da companhia para inovar no transporte no país. “Nós sabemos que as novas tecnologias têm criado um paradigma nessa relação de transporte individual de passageiros. Nós não podemos fechar os olhos para essa nova realidade”, declarou.

O posicionamento do governador vai contra uma série de protestos realizados por taxistas pelo Brasil e pelo mundo. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a Câmara Municipal votou no começo de julho pela proibição do Uber. Na época, taxistas se posicionaram contra a regulação do serviço e afirmaram que “vai ter morte” se o Uber continuar operando no país.

O projeto de lei na Câmara paulistana requer uma segunda votação, esperada para a próxima semana, para então ser enviado para sanção do prefeito Fernando Haddad.

A companhia tem encontrado resistência de sindicatos tradicionais de táxi e governos municipais que se tornaram acostumados com a renda gerada pela venda de alvarás tradicionais de táxi no Brasil.

O Uber conseguiu apoio do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recentemente, quando seu presidente, Vinícius de Carvalho, expressou apoio ao serviço de transporte e às vantagens que a concorrência maior podem trazer ao setor.

/ COM REUTERS