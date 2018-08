REUTERS/Hannah McKay O Uber planeja abrir capital em 2019

O aplicativo de caronas Uber anunciou nesta terça-feira, 21, a contratação de Nelson Chai como vice-presidente financeiro, cargo que está vago desde 2015. Com a movimentação, a empresa abre caminho para uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em 2019.

A falta de um executivo para o cargo e a busca prolongada por um substituto preocupavam os investidores: um vice-presidente financeiro é visto como vital para conduzir a entrada na bolsa de valores. Operar sem esse administrador sênior é raro para uma empresa do porte do Uber, cuja receita líquida, após pagamento de motoristas, promoções e reembolsos, foi de US$ 2,8 bilhões no segundo trimestre deste ano.

Nelson Chai é um veterano em serviços financeiros com conexões profundas com bancos e negociadores -- ele entra no lugar de Brent Callinicos, que deixou a empresa em 2015. O ex-presidente-executivo, Travis Kalanick, mostrou pouco interesse em contratar um substituto, mas a busca se intensificou no ano passado sob o comando do novo presidente, Dara Khosrowshahi.

Hoje, o Uber é uma empresa privada não listada na bolsa de valores. O aplicativo deve cumprir o prazo que ele mesmo estipulou de abrir o capital em 2019.

Chefe novo. Nelson Chai trabalhou no banco Merrill Lynch, onde ocupou o cargo de vice-presidente financeiro durante a crise financeira, e no Bank of America depois de comprar o Merrill Lynch em 2008. Ele também foi presidente do banco de empréstimos comerciais CIT Group e liderou a equipe financeira da Bolsa de Valores de Nova York, até 2007.

Mais recentemente, ele foi presidente e presidente-executivo da seguradora The Warranty Group, colocado no cargo pela empresa de private equity TPG para melhorar o desempenho da seguradora. O que o levou ao Uber foi seu relacionamento com a TPG, um investidor e membro do conselho do Uber, e especialmente John Thain, outro membro do conselho do aplicativo que dirigiu o CIT Group, o Merrill Lynch e a Bolsa de Valores de Nova York.