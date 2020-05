O Uber anunciou nesta terça-feira, 26, a criação de um fundo de R$ 32 milhões para apoiar motoristas e entregadores durante o período da pandemia de coronavírus no País. A empresa informou também que um segundo investimento de R$ 7 milhões está sendo direcionado para ações em prol da comunidade, como viagens gratuitas para pessoas que doarem sangue e para deslocar profissionais de saúde em serviço, por exemplo.

Na última semana, o Uber anunciou que cerca de US$ 19 milhões já haviam sido destinados em todo o mundo para atender as necessidades de parceiros durante a pandemia. Segundo a empresa, mais de 1 milhão de pessoas utilizam o aplicativo como forma de trabalho no Brasil.

Luisa Gonzalez/Reuters Em todo o mundo, cerca de UR$ 19 milhões já foram destinados para apoiar motoristas e entregadores

O fundo de R$ 32 milhões vai continuar contemplando serviços já implementados pela empresa, como o oferecimento de kits de limpeza e higiene para motoristas e entregadores e a ajuda financeira para o trabalhador que precisar parar suas atividades por conta da doença. Além disso, medidas como a gratuidade de viagens para setores de saúde e doadores de sangue e plasma (no caso de quem já foi curado da covid-19) e investimentos em pequenos e médios estabelecimentos que estão no Uber Eats fazem parte do plano de ajuda.