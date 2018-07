Reuters O Grab é o principal concorrente do Uber na Indonésia

O aplicativo de caronas pagas Grab deve anunciar um acordo para comprar a startup indonésia de pagamentos online Kudo, por mais de US$ 100 milhões, se tornando uma medida para ajudar o serviço de transportes a conquistar clientes na região do sudeste asiático. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 13, por fontes com conhecimento do assunto.

O negócio será financiado com os US$ 700 milhões que a Grab prometeu investir na Indonésia, o seu principal mercado, nos próximos quatro anos, acrescentou a fonte, que se recusou a ser identificada porque a informação não era pública.

Fundada em 2014, a Kudo facilita transações online para consumidores na Indonésia. A empresa atende pessoas de cidades pequenas, sem conta bancária, ajudando-as a efetuar compras online por meio de seus agentes.

O acordo pode ser anunciado ainda nesta semana, e a Grab — principal rival do Uber no Sudeste Asiático — aposta na transação para expandir sua atuação em pagamentos online, de acordo com a fonte.

Tanto Grab quanto Kudo se recusaram a comentar o assunto.

Competição. A expansão deve intensificar a concorrência entre as empresas de serviços de transporte compartilhado na Indonésia. Entre os rivais no país com população de 250 milhões de pessoas, a Grab disputa espaço com o Uber e o local Go-Jek.

No ano passado, a Grab se juntou ao conglomerado indonésio Lippo Group para desenvolver uma plataforma online de pagamento. Com a parceria, os clientes podem usar o aplicativo do Grab para efetuar pagamentos em lojas de varejo da Lippo em todo o país.

A Grab, que foi cofundada por Anthony Tan, captou US$ 750 milhões em setembro passado, mais de um mês após sua rival indonésia, a Go-Jek, ter recebido US$ 550 milhões dos investidores, incluindo a KKR e a Warburg Pincus.