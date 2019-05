Brandan McDermid/Reuters Ações do Uber fecharam o dia abaixo do estimado pela companhia

A jornada do Uber como empresa de capital aberto teve início decepcionante. Nesta sexta-feira, 10, no primeiro dia de comercialização de ações, os papéis da empresa fecharam valendo US$ 41,57, queda de 7,62% do valor inicial de US$ 45. O desafio da empresa agora é provar que seu negócio pode gerar lucro, algo ainda inédito em sua história.

Somente nos primeiros três meses de 2019, o Uber perdeu US$ 1,1 bilhão, segundo dados divulgados por ele mesmo. Ontem, em entrevista ao canal CNBC, Dara Khorsowshahi, presidente da companhia, disse que imagina que 2019 seja o “pico de perdas” do Uber.

O cenário não ajudou a estreia. As negociações da guerra comercial entre EUA e China fizeram a Bolsa de Nova York ter a pior semana de 2019. Além disso, a Lyft, concorrente da empresa nos EUA que iniciou venda de ações no final de março, vem tendo desempenho decepcionante: os papéis já desvalorizaram cerca de 30%.

Khorsowshahi tenta manter o otimismo, embora não dê prazo para retornos. Ele disse que é possível recuperar o desempenho do primeiro dia na bolsa e vem pregando que sua empresa pode ser comparada à Amazon: é uma plataforma tecnológica com diferentes serviços.

Michael Ramsey, analista da consultoria Gartner, disse ao Estado que a comparação é limitada. Segundo ele, a empresa fundada por Jeff Bezos ganhava em escala à medida em que crescia, o que não pode ser aplicado ao Uber. “Quando o Uber cresce, seus custos crescem na mesma proporção”, diz.

Ele também aponta para possíveis disputas trabalhistas que forcem a empresa a pagar mais seus motoristas – durante toda a semana, a categoria protestou e exigiu da empresa melhores condições de trabalho. “É possível que isso leve a um aumento de tarifas. Atualmente, os preços já são artificialmente baixos porque a companhia está num movimento de expansão”.

O aumento de tarifas pode colocar o Uber em um outro dilema: preços mais altos podem fazer os concorrentes, como Lyft e a chinesa Didi, ganharem espaço.

“O Uber não está mais em uma discussão de inovação. Ele convive agora com questões de operação e problemas reais”, Luiz Alberto Albertin, professor de administração da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). “O mercado assimilou a inovação do Uber, mas quer ver algumas das novas ideias funcionando de verdade”, diz.